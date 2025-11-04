×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Lübnan, Gana, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Mektup takdimi sırasında Lübnan Büyükelçisi Anuti'nin küçük kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği resmi hediye etti.

