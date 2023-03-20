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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Öğretmen#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyururken, "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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