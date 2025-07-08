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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana büyükelçilerden güven mektubu takdimiCumhurbaşkanı Erdoğana büyükelçilerden güven mektubu takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğana büyükelçilerden güven mektubu takdimi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu

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