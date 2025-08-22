×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayarı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı 39'uncu ölüm yıl dönümünde rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.

