×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK'nın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#PKK#İkiyaka Köyü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKKnın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 19:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde 36 yıl önce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKKnın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKKnın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde masum sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlemişti.

Haberin Devamı

"İkiyaka katliamı" olarak anılan bu saldırı sonucunda, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını kaybetmişti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#PKK#İkiyaka Köyü

BAKMADAN GEÇME!