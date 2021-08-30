Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller ile bürokratlar Erdoğan’a tebriklerini iletti.

UZAKTAN SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen farklı rütbelerden askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.

'MÜLTECİ ÇOCUK' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini 23-24 Mayıs 2016 Tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN ZİRVENİN SEMBOLÜYDÜ

'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olan tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlandı.

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

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