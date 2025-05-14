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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu

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