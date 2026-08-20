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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin genç araştırmacı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#Yapay Zekâ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin genç araştırmacı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 18:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesinin başlatılacağını duyurdu.

Program kapsamında yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlara odaklanılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçileceğini açıkladı.

20 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİNDE YETİŞTİRİLECEK

Seçilecek doktora öğrencilerinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın 5 yıllık hedefini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİMİN VE TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE İNŞA EDECEĞİZ"

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Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye Yüzyılı#Yapay Zekâ

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