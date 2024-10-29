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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 13:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

ANITKABİR'DE TÖREN

Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

ERDOĞAN: VATANIMIZIN BEKASINI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

Bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz.

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Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Milli Mücadelenin, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.

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Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Ruhun şad olsun."

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı

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