Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yerinden bıçaklanan kadınla görüştü: Bu saatten sonra yalnız değilsin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, Tokat'ta yaşanan kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, tepkisini dile getirdi.

'EY HAKİM NASIL SERBEST BIRAKIRSIN'

Tokat'ta eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ın eşinin tahliye edilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Neden, çünkü bu millet bize emanettir ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Çünkü bakanıma da onu söyledim, 'Bunu yakın takibe alacaksın ve bu konu ile ilgili beni de bilgilendireceksin. Atılması gereken adımı da atacaksın.' Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" diye konuştu.



ÖZLEM AĞ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla arayarak bizzat görüştüğü şiddet mağduru Özlem Ağ ise duygusal anlar yaşadı. Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde baba ocağında yaşayan tek çocuk annesi Özlem Ağ (30) olayın izlerini atlamaya çalışıyor.



Boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Ağ, Dünya Kadınlar gününde kendisine destek verilmesinden mutlu olduğunu söyledi.



Çocuğunu görmek isteme bahanesi ile evlerine gelen kocasının bıçakla kendisini yarayarak ölümden döndüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kendisini aramasından mutlu olduğunu belirten Ağ, “Gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum. Beni de arayıp görüştükleri için teşekkür ediyorum.

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Cumhurbaşkanımız “Bu saatten sonra yalnız değilsin’ dedi. Bir daha bu tür olaylar olmasın kimsenin canı yanmasın. Çünkü çok zor bir şey” dedi.

Şiddet mağduru kadınların susmamasını mesajı veren Ağ, “Seslerini duyursunlar, susmasınlar. Hala olayın izlerini taşıyorum. Akciğerlerimde sıkıntı var solunum güçlü çekiyorum" diye konuştu.

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BABASI DA SALDIRI DA BACAĞINDAN YARALANMIŞTI



Kızını korumaya çalışırken bıçaklanarak bacağından yaralanan Mehmet Ağ, bir daha böyle olayları yaşanmamasının temenni ederek” Cumhurbaşkanımızın açıklaması bize güç cesaret verdi. Devletimiz her zaman başımızın tacıdır” dedi.

KIZINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ



6 çocuk annesi Fadime Ağ, kızına sarılarak gözyaşı dökerek, “Başka anneler ağlamasın, biz ağlıyoruz. Böylelerine en ağır ceza verilsin kız anneleri ağlamasın” ifadelerini kulandı.

Olay, yaklaşık 11 ay önce meydana geldi. Bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitti. Boşanma davası açan kadın 1 Nisan'da kocası Samet Ağ, tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.. 3 ay tutuklu kalan Samet Ağ, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, tutuklanarak cezaevin gönderildi.