Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’e kadar dokunmadık gönül kalmayacak

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AK Parti ‘üye, sandık ve etkin kişiler bazında tam saha, tam kapasite yeni bir siyasal çalışma modeli’ni dün Nef Stadyumu’ndan başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki buluşmada Nef Stadyumu’na geldikten sonra saha içinde tüm stadı yürüyerek vatandaşları selamladı. Kendisini selamlayan çocuklara sarılan Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEMPOMUZU SÜREKLİ ARTIRACAĞIZ

“Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan İstanbul’un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki, sokağındaki, hanesindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fatih’in yadigarı İstanbul’u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, ter döken, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 2023’e kadar İstanbul’da dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul’daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız.

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16 MİLYON İSTANBULLU

Amacımız genel merkezimizle, milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, mahalle temsilcilerimiz ve sandık görevlilerimizle velhasıl AK Parti ailesinin tüm fertleriyle İstanbul’un 4.5 milyon hanesine, 16 milyon İstanbullunun istisnasız hepsine ulaşmaktır. Aynı çalışmayı inşallah 81 vilayetimizde, milletimizin tamamında gerçekleştireceğiz.

EN AZ İKİ ZİYARET

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul’un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi en az iki hatta çok daha fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

MİLLETİN EMANETÇİSİ

Durmak yok. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden, eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız her işte, söylediğimiz sözde hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe evelallah kimse bileğimizi bükemez. Hamdolsun AK Parti teşkilatlarında tüm bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce, yüz binlerce dava arkadaşımız var. AK Parti milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, bugüne taşıyıcısı da, bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz.

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2023’TE DE ZİRVEYE

Davayı gönlüne od eyleyen, Türkiye aşkını ad eyleyen bu kadro inşallah 2023’te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Bayrağı zirveye dikmeye var mıyız? Türkiye’yi sevda bilen, AK Parti İstanbul teşkilatı olarak şimdi sizlerden söz istiyorum. Hazır mısınız?

TÜRKİYE YÜZYILI

Ey İstanbul! İlk yüzyılının son imtihanı 2023’ü alnımızın akıyla vermeye hazır mıyız? Ey İstanbul! Cumhuriyetimizin yeni asrında dünyada Türkiye yüzyılını yükseltmeye hazır mıyız? Ey İstanbul! Fatih’in İstanbul’u fethinin 600. yıl dönümü 2053’te tüm gönüllüleri yeniden fetih için hazır mıyız? Ey İstanbul! AK Parti husumeti kisvesi altında milletimizle bin yıllık hesabını görmeye çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Ey İstanbul! Bu şehri, fert fert, hane hane, sokak sokak, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı’na taşımaya hazır mıyız?”

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YENİ BİR GÖREV VERİYORUM

“KARDEŞLERİM, hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce AK Parti olarak kendi içimizdeki birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Buradan genel başkan sıfatıyla şahsımdan başlayarak tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğiniz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah’ın izniyle 2023 seçiminde en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez.”

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KURUSIKI ATMIYORUZ

ERDOĞAN muhalefete “Kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır” diyerek şöyle konuştu: “Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakârlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız Türkiye’nin altyapısını biz değiştirdik, üstyapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru vaat yapmıyoruz. Kurusıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye’yi evet yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. İstanbul her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye’nin lokomotifliğini Allah’ın izniyle yürütecektir.”

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI: HER HAKKIMIZI KULLANIRIZ

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ERDOĞAN terörle mücadelede Allah’tan şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken dünyaya şu mesajı verdi: “Pençe Kilit’te Suriye’de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz.”

NOTLAR

* STADYUMDA Şef Orhan Şanlıel yönetimindeki orkestra, AK Parti’nin şarkılarını güncel yorumlarıyla yeniden seslendirdi. “Birlik, İrade ve Zafer” temalı yeni kampanya şarkı ve film çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.

* 'NEF Stadyumu’nda çimlerin zarar görmemesi için özen gösterildi ve “Çimlere Basmayın” yazılı uyarı levhaları konuldu.

* “Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek”, “İrade sende, sandık güvende”, “İstanbul hazır, Türkiye yüzyılı başlıyor”, “Hep aynı aşkla, liderinin yanında” ve “2023 yolunda, İstanbul hazır” yazılı afişler yer aldı.