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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 faaliyetlerini paylaştı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter#Faaliyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 faaliyetlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve icraatlere yönelik gün boyunca sosyal medya hesabı üzerinden görsel paylaşımlar yaptı.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00’da "2021’de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim" ifadelerini içeren tweetle paylaşımlarına başlayarak, 118 tamamlanmış önemli icraate ait bilgilendirme görsellerini 5 dakika aralıklarla, toplam 13 buçuk saatlik bir sürede paylaştı. Paylaşımlar, görsellerin tamamının yer aldığı 10 dakikalık bir tweetle yeni yılın ilk dakikasında son buldu.

Savunma sanayi, ulaştırma, kültür, dış politika, terörle mücadele, tarım, enerji, sanayi, sosyal politikalar, spor gibi alanlarda yapılanları anlatan paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında yapılanları anlattığı tweet serisi sonrası paylaşımlarına şu ifadelerle son verdi:

"2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraate imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla"


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter#Faaliyet

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