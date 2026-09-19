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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Genel Kurulu#New York
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Eylülde ABDyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 21:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edecek.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programları teşrif etmeleri de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM Genel Kurulu#New York

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