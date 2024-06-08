Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.
7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."
Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2024
7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz. 🚀🇹🇷