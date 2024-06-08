Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.

7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."