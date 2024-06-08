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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuva Cihangir Atasever#Astronot
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Astronot Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’e başarılar diliyorum.

7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuva Cihangir Atasever#Astronot

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