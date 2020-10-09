MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle