×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubatta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopyaya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!