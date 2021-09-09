Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HES KAPASİTESİNDE 10’UNCUYUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Türkiye’nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşım yaparak “Yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz” dedi. Türkiye’nin hidroelektrik santral kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu söyledi.

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