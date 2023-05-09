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Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye’yi büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Secim2023
Erdoğan: 14 Mayıstan sonra da Türkiye’yi büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 09:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 Mayıs'tan sonra da Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkâr olabilmek için daha fazla ter dökecek, daha çok koşturacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün Batı'daki uç beylerimiz, serhat şehirlerimiz, sarsılmaz kalelerimiz olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da milletimizle kucaklaştık, hasret giderdik.

Trakya'nın, özellikle Kırklareli’nin bizde ve siyasi hareketimizde çok farklı, özel bir yeri var.

Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar’da misafir etti.

Yüz binlerin bizi Pınarhisar cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık.

Birileri gazete manşetlerinden bize siyasi ömür biçerken milletimizin bu adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık.

Kırklareli’nin ve tüm Türkiye’nin bize nasıl sahip çıktığını unutmadık.

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Bizi attıkları o zindan, Allah’ın takdiriyle “Medrese-i Yusufiye’ye”, bir okula dönüştü, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu.

Partimizin ufkunu orada çizdik, Türkiye’ye dair hayallerimizi orada somutlaştırdık, gelecek vizyonumuzu orada şekillendirdik.

Rabbimizin yardımı, milletimizin desteğiyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde “Anadolu İhtilalini” gerçekleştirdik.

"SİYASİ İSTİKRARSIZLIK PRANGALARINI TEK TEK PARÇALADIK"

Milletimizin iradesine vurulan vesayet zincirlerini; kriz, kaos, darbe ve siyasi istikrarsızlık prangalarını tek tek parçaladık.

Elbette her insan gibi bizim de gerçekten çok isteyip de yapamadıklarımız olmuştur.

Bürokratik oligarşinin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı, marjinal örgütlerin sabote ettiği projelerimizi saymaya kalksak, bitiremeyiz.

"DAHA ÇOK KOŞTURACAĞIZ"

Ama biz bu takoz siyasetine teslim olmayarak, ülkemizi eserlerimizle adeta nakış nakış dokuduk.

14 Mayıs'tan sonra da Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Aziz milletimize hizmetkâr olabilmek için daha fazla ter dökecek, daha çok koşturacağız.

Bizim şarkımız da, millete hizmet aşkımız da hiç bitmez."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Secim2023

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