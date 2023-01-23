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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti: Seçim için yol haritası netleşiyor

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#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim Tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayısı işaret etti: Seçim için yol haritası netleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ederek, 10 Mart'ta seçim kararı alacağını belirtti. Bu açıklamalardan sonra gözler seçim takvimine çevrildi.

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14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler için yol haritası netleşiyor. Seçim tarihini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar belirleyecek. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre 10 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seçimlerin yenilenmesi gündemde.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu harekete geçecek. 60 günlük süre dikkate alınarak mart ayında seçim takvimi ilan edilecek.

TAKVİM MART AYINDA BAŞLAYACAK

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların, 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekiyor. Muhtemel takvime göre, YSK'nın 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor.

Partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterme ise 5 Nisan’da sona erecek.

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Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında, Resmi Gazete'de aday listeleri yayımlandıktan sonra, propaganda dönemi başlayacak.

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#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim Tarihi

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