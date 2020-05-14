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DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 21:50,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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