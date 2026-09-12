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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM#12 EYLÜL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu

O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TBMM#12 EYLÜL

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