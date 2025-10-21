×
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum

#Recep Tayyip Erdoğan#Yeşil Vatan Seferberliği#Ağaçlandırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasımda fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’ne yaklaşırken bir #YeşilVatanSeferberliği başlatıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım’da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz.

11 Kasım’ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.

Fidan sahiplenerek 11 Kasım’da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

