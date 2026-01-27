Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı

Haberin Devamı

Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, Türkiye'nin adını dünyanın dört bir ucunda projeleriyle duyurmaya, parlatmaya ve yüceltmeye devam ettiğini belirtti.

Türk müteahhitlerinin aynı zamanda güçlü mühendislik birikimini, iş yapma kültürünü ve güvenilirliği de dünyanın farklı ülkelerine taşıdığını ifade eden Erdoğan, Türk inşaat şirketlerinin son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başardığını söyledi.

Erdoğan, firmaların iş disiplini, örnek iş ahlakı ve kalite anlayışının şirketleri küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirdiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinin, aradan geçen 54 yılda başarıdan başarıya koşarak bugün herkesi gururlandıran bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, şimdiye kadar yüzde 90'ı kendi iktidarları döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş alındığını kaydetti.

Erdoğan, yakalanan bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen kararlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

"TÜRKİYE, GELİRLER SIRALAMASINDA İSE 9. SIRAYA YERLEŞMİŞTİR"

Sektörün önemli uluslararası dergilerinden ENR tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinin, Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescil ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Listede yer alan firma sayıları itibarıyla dünyada ikinci olduk. Önceki yıl listede 43 firmamız varken, bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam şudur, ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır. Türkiye, gelirler sıralamasında ise 9. sıraya yerleşmiştir. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir, 20,8 milyar doları buldu. Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösteriyor. Rakamlar bu gerçeği çok açık biçimde ortaya koyuyor. Teknik müşavirlik şirketlerimiz bugüne kadar 138 farklı ülkede 3 bin 127 adet proje üstlenmiştir. Yürütülen projelerin büyüklüğü ise 3,7 milyar doları aştı."

Haberin Devamı

Erdoğan, ENR dergisinin ilk 225 tasarım ve mühendislik şirketini sıraladığı 2025 yılı listesinde bu sene de 8 Türk şirketin yer aldığını söyledi. Şirket sayısı itibarıyla Türkiye'nin geçen yıla göre bir sıra yükselerek dünyada 6. sıraya yerleştiğine dikkati çeken Erdoğan, 2017 yılında listeye yalnızca 4 firma girebiliyorken aradan geçen 8 yılda bu sayıyı iki katına çıkardıklarını kaydetti.

Bu gurur tablosundan ötürü teknik müşavirlik firmaları ve sektörünü de canı gönülden tebrik eden Erdoğan, daha nice başarılar beklediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin önünüzü açmaya, size destek vermeye, sizinle bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

"YATIRIM ODAKLI BÜYÜME STRATEJİMİZİN OLUMLU ETKİLERİNE PEK ÇOK ALANDA ŞAHİT OLUYORUZ"

Türk müteahhitlerinin küresel ölçekte elde ettiği bu başarıların mevcut ekonomik konjonktürde çok daha anlamlı hale geldiğine işaret eden Erdoğan, son 4-5 yıldır dünya ekonomisinin gerçekten sancılı süreçlerden geçtiğinin altını çizdi.

Son asrın en büyük sağlık krizi olarak tanımlanan koronavirüs salgınının artçı sarsıntılarının henüz dinmediğini hatırlatan Erdoğan, "Tedarik zincirinde meydana gelen kırılmalar tam manasıyla onarılmadan bir de bunlara sıcak çatışmalar ve ticaret savaşları eklendi. Çevremize şöyle bir baktığımızda, kuzeyden güneye etrafımızın adeta bir yangın yeri olduğunu hepimiz görebiliyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, jeopolitik risklerin, korumacı ticaret politikalarının ve zayıflayan dış talebin dünya ekonomisini zorladığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Burada şunu büyük bir gururla söylemek isterim, küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. 2025 yılı, ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, dengelerin tekrar yerine oturduğu, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur.

Enflasyon yüzde 30,89'la son 49 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankamızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibarıyla 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 31 aydır tek haneli seyrini koruyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin olumlu etkilerine pek çok alanda şahit oluyoruz."



Haberin Devamı

Ekonomideki bu olumlu görünümün doğal olarak ticaret performansına da yansıdığını vurgulayan Erdoğan, "Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye, üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır.

Bu sayede büyüme birilerinin iddialarının aksine sadece belirli kesimlerle sınırlı kalmayacak çalışanın üretenin yatırımcının gençlerin kadınların emeklilerin kısacası 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır.

Değerli misafirler çok kıymetli kardeşlerim; bu verileri öylesine rakamlar olarak görmek başta şu an burada bulunan siz kardeşlerime ve ihracatçılarınıza karşı büyük bir haksızlık olacaktır. Gerek ihracatta gerek yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yakaladığınız bu ivmenin gerisinde 23 yıllık büyük bir emek var.

Sadece ekonomide değil. Siyasi alanda uluslararası ilişkiler alanında ve daha benzer bir çok alanda ciddi ilerlemeler kaydettik. Ülkemiz için de istikrar ve güveni sağlamlaştırırken dışarıda 360 derecelik geniş bir vizyonla tüm dünyaya ulaşmaya çalıştık. Türkiye’nin ekonomiden ticarete her alanda güçlenmesi için sizlerle birlikte uzun yolculuklara çıktık kıtalar açtık daha önce hiç ayak basılmamış yerlere iş dünyamız daha adeta çıkarma yaptık.

"İNŞA VE İHYA SEFERBERLİĞİ BAŞLAYACAK"

Şimdi emeklerimizin, çabalarımızın, fedakârlık ve sabrımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin önünde yeni kapılar açılıyor, yeni fırsat pencereleri aralanıyor. Bakın, altını çizerek ve samimiyetle ifade ediyorum: Gazze’de mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye’de 13,5 yıl boyunca kardeşlerimize kucak açmamızın, küresel siyasette ilkeli, onurlu ve vicdanlı bir duruş sergilememizin bereketini inşallah ziyadesiyle göreceğiz.

Özellikle Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek, ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek. İnşallah Suriye’nin tamamında, bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak. Bir milyona yakın Suriyelinin hayatına mal olan zulmün etkileri silindikçe, Türkiye’nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça bölgemizde artık çok farklı rüzgârlar esecek; bunun emarelerini şimdiden görebiliyoruz. İşte 8 Aralık devriminin üzerinden henüz bir yıl geçmişken Suriye’de daha önce hayal dahi edilemeyen adımlar atıldı. Suriye ekonomisi uluslararası sisteme entegre olma sürecini başlattı. Altı yüz bini ülkemizden olmak üzere milyonlarca Suriyeli muhacir vatanlarına tekrar geri döndü. Sosyal ve siyasal alanda da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Şara’nın yayımladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garanti altına alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"TERÖRÜN RAF ÖMRÜ DOLDU, DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Bu topyekûn kalkınma seferberliğinin, uzun süredir terör örgütlerinin işgali altında bulunan petrol sahalarının Suriye hükümetine geçmesiyle birlikte daha da hızlanacağına inanıyorum. Suriye halkının refahı için harcanması gereken kaynaklar artık yer altında tünel yapmaya değil, yer üstünde okul, hastane, fırın, fabrika ve yol yapmaya harcanacaktır. Suriye’nin zenginlikleri terör tahkimatı yerine eğitim, sağlık ve halkın refah seviyesini artıracak faydalı projeler için kullanılacaktır. Şunu bir defa herkesin görmesi ve kabullenmesi gerekiyor: Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan, yıkımlardan bunalmış durumdadır. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Nusayrisiyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah ve bomba sesi duymak istemiyor. Gelinen noktada kimsenin, ne uğruna olursa olsun, Suriye halkına yeni bedeller ödetmeye hakkı yoktur. Terörün, şiddetin ve silahın raf ömrü dolmuş, bunların devri kapanmıştır.

"NEFRETİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞANLARA LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN"

Bilhassa daha 14-15 yaşındaki çocukları öne sürüp çocukların arkasına saklanarak onların kanı ve canı üzerinden netice alma imkânı kalmamıştır. Devlet içinde devlet olmaz, devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz, paralel ordu olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegâne çıkış yoludur. Biz bu konuda aklı selimin hırsa ve ihtirasa galip gelmesini istiyoruz. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum: Bizim ezelî ve ebedî kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. İstismarcılara prim vermeyin, fitneyi, fesadı, ayrışmayı ve nefreti körüklemeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin.

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla, özellikle önünü ve yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır; yuvasıdır, güvencesidir. Bu devlet, adını duyunca gözleri umutla parıldayan herkesin devletidir. Türkiye sadece sınırlarının ötesinde değil, dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmaz, seyirci kalmaz. Biz tarihimiz boyunca ihtiyaç sahiplerini hiçbir ayrım yapmadan bağrına basan bir millet olduk. Bugün de aynı samimiyetle hareket ediyoruz. Sınırımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizden gelen insani yardım taleplerini Suriye hükümetiyle yakın iş birliği içinde karşılıyoruz. AFAD’ımızın, Kızılay’ımızın yanı sıra insani yardım kuruluşlarımız da Suriye’nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, yardım ulaştırıyoruz. Yani kimsenin zarar görmemesi, kimsenin mağdur olmaması, daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağduyulu bir yol izleniyor, Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz.

"ÜÇ YANLIŞ DA BİR DOĞRU ETMEZ"

Burada şunu önemli hatırlatmakta fayda görüyorum: İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi, üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz, Suriye’de 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak’taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak’ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bu düşüncelerle, ödül alan veya almayan, burada olan veya olmayan tüm müteahhitlerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Müteahhitler Birliği’ne, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine bu güzel buluşma için tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum."