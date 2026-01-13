×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart Mutabakatı için tarihi fırsat

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#10 Mart Mutabakatı#Halep Gelişmeleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 10:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halep'teki gelişmeler 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

AK Parti MYK, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Alınan bilgilere göre; MYK'de Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Erdoğan, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Komşuluk hukukuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Halep'teki gelişmelerin 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için tarihi fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Gözden Kaçmasınİranda cenazeler sokaklara taştı İsrail alarmda: Sürpriz senaryo hazırlığıİran'da cenazeler sokaklara taştı! İsrail alarmda: Sürpriz senaryo hazırlığıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHalep’te son durum.. Mayınlı mahalleHalep’te son durum.. Mayınlı mahalleHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#10 Mart Mutabakatı#Halep Gelişmeleri

BAKMADAN GEÇME!