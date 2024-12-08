×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç: Suriye için birliktelik zamanıdır

Güncelleme Tarihi:

#Akif Çağatay Kılıç#Cumhurbaşkanı Dış Politika Ve Güvenlik Başdanışmanı#Suriye
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç: Suriye için birliktelik zamanıdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:31

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, 'Suriye halkı için, geride kalan zorlu bir süreç ve tarihi bir mücadelenin ardından ‘özgürlük’ yolunda yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye için yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç için birliktelik zamanıdır.' dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Suriye halkı için, geride kalan zorlu bir süreç ve tarihi bir mücadelenin ardından ‘özgürlük’ yolunda yeni bir sayfa açılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği çabaların ve ortaya koyduğu öngörülerinin Suriye için ne denli haklı olduğunu gösteren bu değişim, yeni bir başlangıcın en büyük adımı olacaktır.

Türkiye olarak komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanarak her türlü desteğin verilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Suriye için yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç için birliktelik zamanıdır.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç: Suriye için birliktelik zamanıdır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akif Çağatay Kılıç#Cumhurbaşkanı Dış Politika Ve Güvenlik Başdanışmanı#Suriye

BAKMADAN GEÇME!