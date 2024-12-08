Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç: Suriye için birliktelik zamanıdır

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Suriye halkı için, geride kalan zorlu bir süreç ve tarihi bir mücadelenin ardından ‘özgürlük’ yolunda yeni bir sayfa açılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği çabaların ve ortaya koyduğu öngörülerinin Suriye için ne denli haklı olduğunu gösteren bu değişim, yeni bir başlangıcın en büyük adımı olacaktır.

Türkiye olarak komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanarak her türlü desteğin verilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Suriye için yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç için birliktelik zamanıdır.