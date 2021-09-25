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‘Cumhurbaşkanı değil başbakan adayıyım’

#Meral Akşener#Cumhurbaşkanlığı#Erken Seçim
‘Cumhurbaşkanı değil başbakan adayıyım’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa aday olduğunu ifade etti.

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(ANKARA) Akşener, katıldığı Halk TV yayınında özetle şunları söyledi:

“(5 zincir market) 31 Mart seçimlerine giderken halde çalışanlar, pazarcı esnafı terörist oldu. Zaman geçti üreticiler terörist durumuna geçti. Bugün zincir market sahipleri terörist oldu. Yarın tüketici olacak. Ama vatandaş bu defa bunu yemiyor.

(Erken seçim) Geçtiğimiz haziran için bekliyordum ama şimdi öngöremiyorum. İster zamanında ister önce, bu sistemde onların seçim kazanması mümkün değil.

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Sayın Erdoğan’ın yerine ikinci Erdoğan seçmeyeceğiz. Bir kazanmamız gerekiyor, iki parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Parlamentoda seçim olacak o seçimde Başbakan seçilecek. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım.

(Muhataplık tartışmaları) Sayın Kılıçdaroğlu, TBMM’yi adres gösterme konusunda ilk defa söylemiyor. Kılıçdaroğlu, HDP’yi başat aktör koydu, TBMM’yi merkeze koydu. Müsavat Dervişoğlu’nun açıklaması var ona elbette katılıyorum. HDP Meclis’te temsil edilen bir parti.”

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#Meral Akşener#Cumhurbaşkanlığı#Erken Seçim