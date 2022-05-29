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'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' yalanıyla vurgun: 3 milyon TL

#ADANA#Operasyon#Dolandırıcı
Cumhurbaşkanı danışmanıyım yalanıyla vurgun: 3 milyon TL

Emniyet’in sahil kentlerindeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği ‘Müsilaj’ operasyonunun Adana ayağında, ‘Pes’ dedirten bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 13 ayrı adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı A. (42), Fatih A. (48), Mehmet K. ve Soner T. gözaltına alındı.

'HÂKİMLER ÖĞRENCİM'

Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Aslı A.’nın, kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıttığı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hâkim ve savcılar benim öğrencim” diyerek ağına düşürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı iddia edildi. Aslı A.’nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü.

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'JİTEM’DE YARBAYIM'

Şüpheli Fatih A.’nın ise Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları kaydedildi. 

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#ADANA#Operasyon#Dolandırıcı

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