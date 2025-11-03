Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor

Haberin Devamı

Uçum, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

SONA YAKLAŞTIRAN ADIMLAR

“Fesih kararının ilan edildiği 12 Mayıs 2025, sembolik silah yakmanın gerçekleştiği 11 Temmuz 2025, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencelerini ortaya koyan yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptığı 1 Ekim 2025, münfesih terör örgütünün fesih ve silah bırakmanın normal sonucu olan geri çekilmeyi duyurduğu 26 Ekim 2025 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihleri geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran adımlar oldu. İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz’ açıklamasının da altını çizmek gerekir. Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor. Bu aşamada TBMM’de kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor. Bunların yanı sıra Komisyonun demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da kamuoyunun beklentileri arasında. Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar Komisyonun kendi takdirinde. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa eksiklik sayılabilir. ”

İMRALI TARTIŞMASI

Komisyonun üyelerinin Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidip gitmeyeceği de tartışılıyor. Komisyon kararlarının “beşte üç çoğunluk” kararı ile alınmasını kararlaştırmıştı. 51 üyeli komisyonda 31 üyenin çoğunluk oyu gerekiyor. Komisyonda 11 üye ile temsil edilen CHP’nin İmralı’ya ziyarete sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ancak AK Parti, MHP ve DEM’in üye sayısı çoğunluk için yeterli. Kulislerde ise böyle bir ziyaret için Cumhurbaşkanı’nın kararına dikkat çekiliyor.