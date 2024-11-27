Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef, terörsüz Türkiye'ye ulaşmak

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İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarından satır başları:

Süreç denilen şey 1 Ekim Bahçeli'nin DEM'lilerle tokalaşmasıyla başlayan aşama. Bunu süreç olarak değil yeni bir aşama olarak değerlendirmek lazım.

"HEDEF, TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Bunun üst amacı. Terörsüz Türkiye hedefi. Türkiye'den terörün tüm mecralardan tasfiyesi. Türkiye'nin Kürtlerini istismar ederek terör siyaseti yapanların bu durumdan kurtulmasına yönelik çağrı. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin de milli devletidir. Kürtlere devlet vaadi bir emperyalist projedir.

Bahçeli'nin çıkışları tarihsel önemde.

Türkiye partisi olması gereken DEM Parti ve diğer partilerin terör vesayeti yükünü sırtından atmalı. Devlet terörsüz devlet hedefine ulaşmak için kararlılıkta olduğunu gösteriyor. Devlet her türlü imkanı kullanabilir. Devlet, Öcalan'ın mektuplarını okutmuştu. Güçlü devletler bu tip kararlar alabilir.

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(Öcalan -DEM Parti görüşmesi) Devlet uygun görürse bu görüşme gerçekleşir. Mesele ne görüşüleceği.

Terör örgütü, DEM Parti seçmenlerini de istismar ediyor.

"KÜRTÇE, SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULABİLİYOR"

Bizim devlet okullarında, özel okullarda Kürtçe seçmeli ders olarak okutulabiliyor. Özel kurs açılabiliyor. Özel okullarda sadece 5'inde talep olduğu açılabilmiş. Dille ilgili bir problem kalmamış. Bu talebin çok olmadığını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk halkı denir. Herkesi ifade ediyor. Etnik kimliğine ve dinsel kimliğine bakılmıyor. Anadilin okutulması mevcut sistemde de mümkün. Dil ve vatandaşlıkla ilgili bir sorun yok. Bunlar fiilen çözülmüş sorunlar.

Geriye ne kaldı? Türkiye'nin Kürtlerinin statü hakkı dediğinde bir devlet vaat ediyorsun? Gelin uydu bir devlet kuralım size, diyorlar. Buna ben dış Kürt sorunu diyorum.

KAYYUM ATALAMARI

Niye kayyum? Terörle ilgili suçlarda davalarda kayyum meselesi var. Diğer suçlarda yok. Eğer belediye başkanlığı düşerse belediye meclisinde seçiliyor. Terör soruşturmasında bu yapılmıyor. Terörle ilgili suçlarda kayyum var diğerlerinde yok.

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Terörle mücadelede etkili sonuçlar alındı, dağa çıkma sayısı azaldı.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLMASI MÜMKÜN MÜ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir.

Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...