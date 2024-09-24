Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan BM Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın tüm dünyaya hitaben yaptığı konuşmanın evrensel bir haykırışın dışa vuruşu olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve katliam şebekesinin ortak tepki ile durdurulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, verdiği mesajlarla uluslararası arenada söz sahibi tüm ülkeleri göreve davet etmiştir. Bu bağlamda, verdiği evrensel mesajlarla insani dayanışma ve barış vurgusu yaparak BM'nin kuruluş amacını bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanımız, insan hakları örgütlerini ve uluslararası basın kuruluşlarını da göreve davet ederek insanlık tarihi için önemli bir sesin yükselme vakti geldiğine vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlık için atılabilecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Sadece ülkemiz için değil insanlık için atacağımız adımlarla geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

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