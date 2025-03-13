Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BMGK'de tüm ülkelerin sözünün geçmesi gerektiğini belirtti

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Azerbaycan'da düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Kılıç, dünyadaki mevcut çatışmalardan bahsederek, sorunların çözümü için BMGK'deki bütün ülkeler tarafından kabul edilen güven ortamını sağlayacak bir yapının oluşması gerektiğine işaret etti.

Kılıç, 180'den fazla ülkenin kaderine sadece 5'inin karar vermesinin doğru olmadığını belirterek, "Var olan sistem sorunları çözüyor mu yoksa sorunları üretiyor mu?" diye sordu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından inşa edilen sistemlere olan güvenin bozulduğunu dile getiren Kılıç, başta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Türkiye'nin yakınında süregelen çatışmaların, dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne serdiğini anımsattı.

Etkileşimin ve fikir paylaşımının yalnızca güven ortamında mümkün olduğunu vurgulayan Kılıç, sorunların, değişen dünyada daha da içinden çıkılmaz hale gelmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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"30 yılı aşkın süredir 'burada bir sorun var, adaletsizlikler yapılıyor' diye bağırıyoruz ama doğru adımlar atması gerekenler, Gazze konusunda sessiz kalmaya çalışıyor" ifadesini kullanan Kılıç, dünyanın Gazze'de yaşananlar konusunda birlik göstermediğini söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana tarafları bir araya getirmek için çaba gösterdiğini hatırlatan Kılıç, 3. yılını geride bırakan savaşta taraflar arasında derin güvensizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Kılıç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile 60 yılı aşan bir yakınlığının olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin bize adil davrandığını düşünmüyoruz. Bize son 15 ila 20 yıldır doğru davrandıklarına inanmıyoruz, ancak hala etkileşime girmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye için AB'ye katılımın, stratejik bir hedef olduğuna dair sözlerine değinen Kılıç, AB'nin, her konuda haklı olduğuna inanmadıklarını, fakat değer verdikleri bir birlik olduğunu kaydetti.