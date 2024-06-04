Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna’daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildiği öğrenildi.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı terörle mücadele iş birliği konusunu da değerlendirdi.