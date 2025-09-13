Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Çok üzgünüz…Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, değerli kardeşimiz, yol arkadaşımız, güzel bir insan ve vefalı bir dost, Hamdi Kılıç rahmete kavuştu. Değerli ailesinin ve tüm yol arkadaşlarımızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç’ın vefatını teessürle öğrendim. Hayatı boyunca duruşundan, mücadelesinden ve çalışkanlığından ödün vermeyen merhum Hamdi Kılıç’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kıymetli yol arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatından dolayı çok üzgünüm. Bilgi birikimi, değerli çalışmaları, vefasıyla tanıdığım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."