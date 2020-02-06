Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan iddialara cevap

VAN'da meydana gelen 2'inci çığda yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilk çığda kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için felaket bölgesine gittiğini belirterek, "Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' demek yalancılıktır, acı bilmezliktir" dedi.

Van'daki ikinci çığda yaralı kurtulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, sosyal medyada hakkında yer alan iddialarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Acı bir bilançoyla karşı karşıya olduklarını bildiren Orhan, hala kar altından çıkarılmamış canların olduğunu belirterek, faciada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Orhan, ilk çığda Van-Ankara seferini yapan uçakta olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07.40 uçağıyla Van'a hareket ettim. Van'a ulaşınca bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini Twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray’a konvoy halinde hareket ettik. Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van Valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçidinden Bahçesaray’a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık. Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi."

'ÇIĞ HEPİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Orhan, iddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadığını, 5 cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmanın da zaten mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp, tekrar cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık. Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten 2 dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti."

'AMAÇLI VE YALAN HABERLER VİCDANSIZLIKTIR'

Orhan, "Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' demek yalancılıktır, acı bilmezliktir. Felaket bölgesine gidip, son durum hakkında bilgi alıp, oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik, oradan cenaze konvoyuna tekrar dönecektim. Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha 2 dakika dahi geçmeden çığ düştü altında kaldık, sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük. Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir, bunun da adını siz koyun. Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşerilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler vicdansızlıktır. Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van’dan ve Türkiye’den özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.



VAN VALİLİĞİ: İDDİALAR, KARALAMA VE ART NİYET İÇERMEKTEDİR

Van Valiliğinden, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu, uyarılara rağmen iş makineleriyle açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti" iddialarının, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kesinlikle gerçek dışı olup karalama ve art niyet içerdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda 4 Şubat 2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan iki kişiyi kurtarmak amacıyla 5 Şubat 2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin 'yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştığı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti' şeklinde ne yazık ki asılsız iddialar bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Gülşen Orhan Hanımefendi Eski Van Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdüründen de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir. Kendisi de çığın altından yaralı kurtarılmıştır."

Açıklamada ayrıca, "elim olayın yaşandığı bölgedeki yolların, ilk çığ felaketi itibarıyla trafiğe kapatıldığı" da belirtildi.