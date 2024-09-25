Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan CNN Türk'e özel açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İsrail’in hem Gazze gem Lübnan’da sınır tanımaz şekilde ortaua koyduğu katliamların sonucunda bölgemizdeki gerilim hat safhaya ulaşmış durumda. Tüm liderlerin bir arada olduğu Genel Kurul’da Cumhurbaşkanımız “Neyi bekliyorsunuz” çağrısında bulundu. Tüm konular görüşülüyor. Bizim de isteğimiz çatışmanın bir an önce durması. Bizim duruşumuz net.

(Pezeşkiyan ile görüşme) Görüşmenin içeriğini burada paylaşmam doğru olmaz. Bölgede herkesin birbirine yardım edip bu katliamı durdurmak için çalıştığı dile geldi.

F 35 ile ilgili duruşumuz belli. Biz ödemesini yaptığımız bir savunma sanayi ürününün bize teslim edilmesi duruşumuz mevzu bahis. İddiaların içeriği konusunda Yunan basını sanırım onlara sormak lazım.

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Diplomaside herkes herkesle görüşür. ABD ile bizim ilişkilerimizde anlaştığımız anlaşamadığımız konuları dünya biliyor. Anlaşabildiğimiz konularda çalışmaya devam ediyoruz. Örneğin top mermi üretimiyle alakalı Türkiye'den destek alındı. Havacılık ve ekonomide işbirlikleri devam ediyor. Anlaşamadığımız konularda müzakereye devam ettiğimiz konular üzerinde gidiyoruz. Görüşmelerimiz nezaket içerisinde açık fikir alışverişi yapıyoruz.

Uzun zamandır barış planı üzerinde yapılan bir zirve vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridoru anlaşmasını hayata geçiren lider. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinin Sayın Zelenski üzerinde de önemli etkisi var. Adil çözümün bir kaybedeni olmaz. Cumhurbaşkanımız iletişim kurulması için hazır olduğunu hep dile getirdi.