Cumhurbaşkanı AYM’ye bir üye seçecek

AYM’nin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini de yürüten Burhan Üstün, 10 Ocak 2021’de yaş haddinden emekliye ayrılıyor. Üstün’den boşalacak Yargıtay kontenjanından AYM üyeliği için dün Yargıtay’da seçim yapıldı. Daha önce üyelik için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu dilekçe vererek aday olmuştu. Seçim başlamadan önce Özdemir ve Kazdal adaylıktan çekildiklerini açıklarken, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise adaylık dilekçesi verdi. AYM üye adaylığı seçiminde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21’i boş çıktı, 15’i geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan listedeki en çok oyu alan ilk üç isim olan Fidan, Özsoy ve Erol arasından birini AYM üyeliğine seçecek. Erdoğan tarafından daha önce Kadir Özkaya, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş ve Basri Bağcı üye olarak AYM’ye atanmıştı. Erdoğan yeni seçimle AYM’nin yedinci üyesini seçmiş olacak. 11. Cumhurbaşkanı Gül ise Başkan Zühtü Arslan ile 5 üyeyi seçmişti. Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı ise TBMM Genel Kurulu kararıyla AYM’ye taşınmıştı. 10 Ocak 2021’de Burhan Üstün emekliye ayrılacak.

SON ASKER ÜYE AYRILIYOR

Yaş haddinden 22 Aralık 2020’de emekliye ayrılacak Serdar Özgüldür ise 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından AYM üyeliğine getirildi. O tarihte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri olan Deniz Hâkim Kıdemli Albay Özgüldür, AYM’de görev yapan son asker kökenli üye olacak. 17 Nisan referandumuyla AYM’ye asker kökenli üye seçme uygulaması kaldırıldı. Bu yüzden Özgüldür’ün yerine AYM’ne yeni isim seçilmeyecek.