Cumhur İttifakı’nın protokolü tamamlandı

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Edinilen bilgilere göre, Büyük Birlik Partisi’nin ilk kez yer alacağı ittifak protokolünde HÜDA-PAR yer almayacak.

11 İL YENİDEN İHYA VE İNŞA EDİLECEK: Buna göre, protokolde, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik özellikle vurgu yapılacak. Cumhur İttifakı’nın depremden etkilenen 11 ili yeniden ihya ve inşa edeceği belirtilecek. Yine ittifakın vizyonunun Türkiye Yüzyılı olduğu, insanı önceleyen ve küresel dengeler açısından lider ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceği aktarılacak.

TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ: Protokolde, Türkiye’yi küresel güç haline getirecek ve uluslararası dengelerde lider ülke olma hedefine vurgu yapıldığı kaydedildi. ‘Türkiye için hemen şimdi’ vurgusunun yapılacağı protokolde, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak adayının Tayyip Erdoğan olacağı ve ittifakın büyük bir seçmen desteği ile Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacağı belirtilecek.

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AYRI AYRI MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ: Protokolde ayrıca, AK Parti, MHP ve BBP’nin ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceğine yönelik ifadelerin olacağı da belirtildi.