Cumhur İttifakı zirvesi... Gündem yerel seçim

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Beştepe’de dün Cumhur İttifakı zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için gittiği ABD’dekiler başta olmak üzere, yaptığı temaslar ve Nahçıvan ziyaretiyle ilgili Bahçeli ile istişarelerde bulunduğu belirtildi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla beraber İsveç’in NATO üyeliği konusunda atılacak adımlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşü, İsveç konusunda Cumhur İttifakı olarak görüşmeler yapacaklarını belirterek, “Parlamentomuzun içerisinde de bir yapı var. Cumhur İttifakı olarak bizim de bir yapımız var. Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre Parlamentoya müracaatımızı da bu arada yapıp Parlamentomuz nasıl bir takvim belirlerse onu da orada takip edeceğiz” demişti.

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İTTİFAK YAPILACAK BÜYÜKŞEHİRLER

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bir diğer ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP’den oluşan heyet bir süredir ittifak yapılması planlanan Büyükşehirler üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların son durumunun değerlendirildiği görüşmede, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde nasıl adayların çıkarılması gerektiği konusunda liderler fikir alışverişinde bulundu.

SİVİL ANAYASADA KARARLILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa konusunda, “Meclis grubumuz, ‘sivil anayasayı beraber yapalım’ davetimizi iletecek” demişti. Bu doğrultuda liderlerin, Cumhur İttifakı’nın Meclis’in yeni döneminde sivil anayasayı yapma konusunda kararlı olduklarını görüşmede bir kez daha vurguladıkları belirtildi. Yeni dönemde Meclis gündemine gelecek kanun tekliflerini de masaya yatıran Erdoğan ve Bahçeli ayrıca, enflasyonun düşmesi için alınan ve alınması planlanan tedbirler başta olmak üzere ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

ANIM GÜNÜ’NÜ KUTLADI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Anım Günü’nü Twitter’dan yaptığı şu paylaşımla kutladı: “Karabağ’ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan’dır!”