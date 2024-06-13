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Cumhur ittifakı yoluna devam ediyor

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#Ömer Çelik#AK Parti#Cumhur İttifakı
Cumhur ittifakı yoluna devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti: “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.”                                                                

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#Ömer Çelik#AK Parti#Cumhur İttifakı

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