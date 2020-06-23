Cumhur İttifakı ‘öncelikli’ başlıklarını belirledi: Meclis’e yeni kurallar, vekillere etik takibi var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde, dış ve iç politika konuları kadar, TBMM’de sürdürülen, bazıları köklü değişiklik içeren ve tepki çeken yasal düzenlemeler ele alındı. Bahçeli’nin gündeme getirdiği bu başlıklar değerlendirildi. Erdoğan, bu konuda atılan adımlarla ilgili Bahçeli’ye bilgi verdi. Süreç şöyle işleyecek:

BARO ÇALIŞMASI

Başlık yapılan konulardan biri, baroların seçim esaslarının değiştirilmesi oldu. Bu metin, önümüzdeki günlerde TBMM’nin önüne gelecek. Barolar ve meslek kuruluşlarının tepkisine neden olan bu düzenleme nedeniyle yürüyüş eylemi başlatıldı.

Cumhur ittifakının “ortak başlığı” olarak gündeme getirilen diğer konu ise siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılacak bir dizi değişiklik. AK Parti bir komisyon kurarak bu konuda çalışmaya başladı. Yeni kurulan partilerin seçime girmelerini zorlaştıran, milletvekili transferlerini önleyen, daraltılmış bölge, seçim barajı, seçmen kütükleri gibi başlıkları olan bu çalışma, 1 Ekim’den sonra yasama gündemine gelecek.

Aynı dönemde yasalaştırılması planlanan iki konu ise TBMM İçtüzüğü’nde yapılacak değişikliklerle, TBMM’de bir Siyasi Etik Komisyonu kurulması olacak. İçtüzük konusunda TBMM Başkanlığı’nın yaptığı çalışma, yakında partilere gönderilecek.

VEKİLLERE ETİK TAKİBİ

TBMM’de tüm partilerin temsil edildiği bir Siyasi Etik Komisyonu kurulacak. Milletvekillerinin uyması gereken etik kuralları, alacakları hediyelerden tayin ve torpile kadar uyulması gereken kuralları belirleyen bir yapı oluşturulacak. AB sürecinde de sık sık gündeme gelen, taslak çalışma yapılan ancak askıya alınan bu düzenleme de 1 Ekim’den sonra konu başlığı olacak.