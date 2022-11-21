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'Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi koruyacağız'

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#Devlet Bahçeli#MHP#Cumhur İttifakı
Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi koruyacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız” dedi. ‘2023’e Doğru, Aday Belli Karar Net’ temalı mitinglerine dün Samsun’da devam eden MHP Lideri, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

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“19 Mayıs 1919’da umutsuzluğun koyu sisi dağıtıldı. Bugün karşımızdaki şartlar, 1919 tarihindeki küresel dayatmalarla az ya da çok benzerlikler taşımaktadır. Türk milleti Lozan öncesine döndürülmek, Sevr şartları birer birer önümüze getirilmek istenmektedir. Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hâlâ ortada yoktur. Kazanacak aday polemiği zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda sekiz kez toplanmışlar, velakin bir arpa boyu mesafe alamamışlardır.

HER BİRİNİN FARKLI ADAYI VAR

Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Her birisinin gizli ajandası, bununla mündemiç farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır.

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ON NUMARA MÜFTERİDİR

Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, suizanna, gönül kırgınlığına müsaade etmeyeceğiz. Seçime kadar değil Türkiye Yüzyılı’nın çatısını el birliğiyle öresiye kadar, aziz milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde üst lige taşıyana kadar biriz, diriyiz, birlikte cumhurun ruh kökü, Cumhuriyet’in sarsılmaz güvencesiyiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, tek adam yönetimi diyenler yalancıdır, yozlaşmanın çukurundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne istibdat, şahsım rejimi diyenler, utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler on numara müfteridir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Borsası’nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası, Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan, Türkiye’nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur. Bu Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Cumhur İttifakı

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