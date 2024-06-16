×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Cumhur İttifakı devam edecek' Bahçeli: Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız, bizde çatlama olmaz

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Kurban Bayramı#Cumhur İttifakı
Cumhur İttifakı devam edecek Bahçeli: Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakıyız, bizde çatlama olmaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 07:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklama, "Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O yüzden siyasiler kaynaşmada, barışmada samimi olmalı, milletin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk siyasetinde kavga yaratmak isteyenler hergün yalan fitne üzerinde görüş beyanediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmektedir. Tüm seçimler tamamlanmıştır. 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifak'ının önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır.

Bu artık yapısal reformların gerçekleşeceği, demokratik açılımın veya demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamda milletin huzurunda bulunurken 'şu şöyle oldu, bu böyle oldu, hükümet çatlayacak' gibi milleti karamsarlığa iten söylemlerde bulunuyorlar. Geçim darlığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar fakat toplumu zehirlemekten vazgeçmiyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz.

Haberin Devamı

'BİZDE ÇATLAMA OLMAZ'

Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O yüzden siyasiler kaynaşmada, barışmada samimi olmalı, milletin huzurunu bozacak davranışlardan kendilerini arındırmaları gerekiyor. MHP bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Türkiye'nin önderliğinde emperyalist güçlere karşı başarı elde etmenin peşindedir. Burada köstek değil, destek olunmalıdır.

MHP, üzerine düşen her türlü sorumluluğu fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan, hatırlamadan yol göstermeye çalışmaktadır. Allah onları ıslah etsin.

Gözden KaçmasınHürriyet, ABD’deki operasyonun detaylarına ulaştı... Anne-oğul yakayı böyle ele verdiHürriyet, ABD’deki operasyonun detaylarına ulaştı... Anne-oğul yakayı böyle ele verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Kurban Bayramı#Cumhur İttifakı

BAKMADAN GEÇME!