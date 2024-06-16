'Cumhur İttifakı devam edecek' Bahçeli: Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız, bizde çatlama olmaz

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MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk siyasetinde kavga yaratmak isteyenler hergün yalan fitne üzerinde görüş beyanediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmektedir. Tüm seçimler tamamlanmıştır. 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifak'ının önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır.

Bu artık yapısal reformların gerçekleşeceği, demokratik açılımın veya demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamda milletin huzurunda bulunurken 'şu şöyle oldu, bu böyle oldu, hükümet çatlayacak' gibi milleti karamsarlığa iten söylemlerde bulunuyorlar. Geçim darlığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar fakat toplumu zehirlemekten vazgeçmiyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz.

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'BİZDE ÇATLAMA OLMAZ'



Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız. Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O yüzden siyasiler kaynaşmada, barışmada samimi olmalı, milletin huzurunu bozacak davranışlardan kendilerini arındırmaları gerekiyor. MHP bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Türkiye'nin önderliğinde emperyalist güçlere karşı başarı elde etmenin peşindedir. Burada köstek değil, destek olunmalıdır.



MHP, üzerine düşen her türlü sorumluluğu fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan, hatırlamadan yol göstermeye çalışmaktadır. Allah onları ıslah etsin.