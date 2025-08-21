Cumartesi ve Barış Anneleri komisyonda konuştu: Acının dili yok

Haberin Devamı

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 5. kez toplandı. Toplantıda ağabeyi Hayrettin Eren için konuşan Cumartesi Anneleri’nden İkbal Eren Yarıcı, “Komisyon olarak, Cumartesi Anneleri’yle görüşme isteğinde bulunmanızın hem biz kayıp yakınları hem de ülke demokrasisi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu komisyonun çözüm odaklı ve samimi olduğuna inanmak istiyorum. Hep birlikte demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsak bu yaraların iyileştirilmesi gerekir. Bunun için de bilimsel yollarla ilerlenecek, hakikatları ortaya çıkaracak, doğru çözümler üretecek, içinde bizim de yer alacağımız bir komisyonun kurulması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Besna Tosun da “Bu komisyonun alt komisyonu olarak, gözaltında kayıpları araştırmak üzere ‘Hakikat Komisyonu’ kurulmalı, bütün kayıp yakınları dinlenmeli” talebinde bulundu.





Haberin Devamı

ANNELER AĞLAMASIN

Komisyon, ardından Barış Anneleri’ni dinledi. İlk olarak söz alan Nezahat Teke’nin “Ben Kürt bir anneyim. Burada Kürtçe konuşsaydım, kendimi daha güzel ifade edebilirdim. Türkçemin yettiği kadarıyla konuşmaya çalışacağım” sözleri üzerine Kurtulmuş, “Kendinize hiç haksızlık etmeyin. Burada 51 tane siyasetçi var, hepsinin en büyük vazifesi çoğu zaman konuşmaktır. Valla herkesten iyi konuşuyorsunuz. Mükemmel bir Türkçeniz var” dedi. Teke “Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Anne annedir, acının dili yoktur. Kızım 19 yaşında kendini yakarak tecridi protesto etti. O günden beri yanan saçının kokusu hâlâ burnumda. Biliyorum, barış gelse kızım geri dönmeyecek. Ama söz verdim, başka analar ağlamasın diye mücadele edeceğim” diye konuştu.

KURTULMUŞ UYARDI: SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER VAR

Haberin Devamı

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu uyarılarda bulundu: “Bu süreci zehirlemek isteyen grupların varlığını biliyoruz. Bir-iki gelişme bu uyarımızda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu komisyonda hiçbir şekilde konuşulmamış, komisyonun kurulmasından önce de gündeme gelmemiş, komisyonun hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış bazı konuları hem de gizli oturumlarda konuşulmuş gibi ortaya koymak en hafif tabiriyle açık bir provokatörlüktür. Mesele, milletin yaşadığı acıları bir daha yaşamaması, barış içinde adaletle yarınlara taşımaktır. Komisyon üzerine düşeni yerine getirmektedir. Barışa, huzura hizmet ederek komisyon çalışmalarını bugüne kadar getirdik. En kısa zamanda tamamlayarak da millete karşı ödevimizi başarıyla yerine getirmeyi ümit ve temenni ediyorum.”

Haberin Devamı

TÜRK-KÜRT BİR OLURSAK DÜNYA AYAĞIMIZA GELİR

Süreci desteklediklerini söyleyen “Barış Annesi” Rebia Kıran, “Barış bir suç değil, altın tahttır. Bu Meclis, bu altın tahta sahip çıkarsa Türkiye gülistanlık olur. Kürt-Türk birlik olsa bütün dünya ayağımıza gelir. Türkiye kimsenin ayağına gitmez” dedi.

HAFTAYA ESKİ MECLİS BAŞKANLARI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6’ncı toplantısını 27 Ağustos Çarşamba günü ve 7’nci toplantısını ise 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında yapılacak toplantıda, önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.