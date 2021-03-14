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Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumartesi seli

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Cumartesi seli

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi günü, İstanbullular adeta sokağa akın etti.

Bahar havasının da etkisiyle caddeler, meydanlar ve parklar doldu taştı. Sahillerde ne yürüyecek, ne de oturabilecek bir yeşil alan kalmadı. İstanbul’un cazibe merkezi Taksim ve çevresi ise pandemiden öncesi dönemden daha kalabalıktı. Kafeler ve lokantalar doldu. Zaman zaman güvenli mesafe sınırları aşıldı. Eminönü ve Karaköy’de son zamanların en yoğun günü yaşandı. Galata Köprüsü eski günlerdeki gibi olta balıkçılarıyla doldu. Polis ve zabıta ekipleri devriye gezdikleri alanlarda megafonlarla anons yaparak İstanbulluları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. İstanbul’un trafiği mesai günlerinden daha yoğundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 80’leri buldu.

Cumartesi seli

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