Cumartesi noter açık mı? 24 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saatleri

Pandemi döneminde çalışma saatleri değişen kurumlardan biri de noterlerdi. Koronavirüs kısıtlamaları döneminde hafta sonu cumartesi ve Pazar nöbetçi noter uygulamaları yapılırken, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden düzenlenen noter çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki noterler cumartesi açık mı? İşte 23 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saati bilgisi.

CUMARTESİ NOTERLER AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının ilk zamanlarında alınan önlemler kapsamında aldığı kararda noterlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiş ve nöbetçi noter uygulamasının geçici olarak ertelendiğini belirtmişti. Kısıtlamaların kalkmasının ardından nöbetçi uygulamasının yakın zamanda aktif olması bekleniyor.

Noterler, Cumartesi ve Pazar günleri devlet kurumu olmasından dolayı hizmet vermemektedir. Ancak Nöbetçi noter uygulamasıyla saat 10:00-16:00 arasında açık olan noterlere ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Noterler; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

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