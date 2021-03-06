Cumartesi kısıtlaması kalktı! Vatandaşlar sokağa akın etti... İstanbul'da trafik kilit

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Kademeli normalleşme sürecinde alınan cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kararı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte halk cumartesi günü kafe, lokanta ve sahip gibi yerlere akın etti.

Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cumartesi kısıtlamasının kalkmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Koca ''Mutlu cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz'' dedi.

Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

İSTANBUL BOĞAZI'NA AKIN ETTİLER, TRAFİK KİLİTLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

ANKARA'DA ANKARA'DA KISITLAMASIZ İLK HAFTA SONU

Başkentte "kontrollü normalleşme" döneminin ilk hafta sonunda vatandaşlar kafe ve lokantalara gittiği gözlemlendi.

ANTALYA'DA SAHİL VE PARKLAR DOLDU! MASKE VE MESAFE UNUTULDU

Koronavirüs risk haritasında ‘yüksek risk’ grubunda turuncu renkte yer alan Antalya'da, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar sahil ve parklara akın etti, maske ve sosyal mesafe ise unutuldu.

Turuncu kategorideki turizm kenti Antalya'da kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü yoğunluk dikkat çekti. Önceki hafta sonlarında yalnızca kısıtlamadan muaf turistlerle dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne bu defa Antalyalılar da geldi. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, hafta sonunu dışarıda geçirmenin keyfini sürdü. Kimi balık tuttu, kimi ise sahil bandında spor ve yürüyüş yaptı. Bazıları ise hafta sonu kahvaltısını sahil kenarında çaylarını yudumlayarak yaptı. Maske ve sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceleri gösterdiği kentte, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.



‘YOĞUNLUK ENDİŞELENDİRDİ’



Sahil kenarında çay içen Reyhan Ateş, "Günlerce dışarı çıkamadık. Eve kapandık, oksijen sıfırdı. O yüzden temiz hava alalım dedik. Hava serin ama iyi geldi. Dışarı çıkar çıkmaz iyi oldu. Yoğunluk beni korkutmuyor, Türkiye olarak önlemlerimizi iyi aldığımızı düşünüyorum" dedi.



Sahil kenarında sabah kahvaltısı yapan resim öğretmeni Pınar Bingül de, "Aslında yoğunluk beni düşündürdü. Ama insanlar artık hava almak istiyor. Bence çok kalabalık olmadan dışarı çıkılabilir. Cumartesi dışarı çıkmayı gerçekten çok özlemişiz. 1 yıldır evdeyiz. Bu sabah çay demleyip direkt dışarı çıktık" diye konuştu.



Deniz Tamer Göksu (10) ise dışarı çıkmayı ve parka gitmeyi çok özlediğini belirtti. Evde olduğu zamanlarda bilgisayar ve televizyonla vakit geçirdiğini belirten Göksu, "Evde de sıkılmadım. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu ve görüntülü görüşmeler yaptık" dedi.



Kentteki birçok park ve mesire alanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesinin keyfini ise en çok parklarda oynayan çocuklar çıkardı.

TRAKYA'DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Edirne'de, Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi.

Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, araç megafonlarından vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar, kontrollü normalleşmeyle getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Vatandaşlar, özellikle sahil şeridinde yürüyüş yapma imkanı buldu.

Kentte daha çok sahil kesiminde ve Hükümet Caddesi'nde hareketlilik olurken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

ÇANAKKALE'DE KORDON BOYUNDA YOĞUNLUK

Koronavirüs risk haritasında ‘yüksek risk’ grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyuna akın ederken, maske kuralına uyulduğu, sosyal mesafenin ise unutulduğu görüldü.



Çanakkale’de kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, 3 aydır hafta sonları evde olan vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken, kimi de oltasını alıp, balık tuttu. Bazıları da banklara oturarak, kahvesini içti. Maske kuralına uyulduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uyulmadığı dikkat çekti.

İÇ ANADOLU'DA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor. Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da vatandaşlar uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı.

İZMİR'DE DE HALK SOKAKTA

Kontrollü normalleşme süreciyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı İzmir’de, sahil şeridi ve işlek caddelerde hareketlilik yaşandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında yer alan İzmir'de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, sahil bandı ve parklarda vakit geçirdi.

Özellikle kahvaltı hizmeti veren restoran ve kafelerde yoğunluk yaşanırken bazı kişiler evlerinden getirdikleri yiyeceklerle çimlerin üzerinde yemek yedi.

Bostanlı sahilinde çocuk parklarında da kalabalık gözlendi. Sahile gelen araçlar park yeri bulmakta zorlandı.

Konak ilçesinde yer alan Kordon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Göztepe sahilinde de yer yer yoğunluk görüldü.

POLİS EKİPLERİNDEN DENETİM

Karşıyaka'daki Kemal Paşa Caddesi'nde de gözlenen yoğunluk üzerine polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Karşıyaka Çarşı olarak da bilinen caddede polis ekiplerinin yaptığı denetime Kaymakam Ali Rıza Çalışır da katıldı. Kontrollerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Caddede devriye gezen polis araçlarından maske ve mesafe uyarısı yapıldı.

"BİZE RUTİN GELEN HER ŞEYİ ÖZLEMİŞİM"

Bostanlı sahilde yürüyüş yapan Tuğba Üstündağ, AA muhabirine, en çok sahilde deniz havası almayı özlediğini söyledi.

Salgın öncesi sahilde yürümenin kıymetini anlayamadıklarını ifade eden Üstündağ, "Buradan yürüyüp geçmeyi özlemişim. Bize rutin gelen her şeyi özlemişim. Dışarıya özgürce çıkabilmek çok güzel." dedi.

Üstündağ, sahilde yürüyen vatandaşların hem maske hem de mesafe kuralına dikkat ettiğini dile getirdi.

Sahilde kahvaltı yapan Şeyma Erdemoğlu ise Gaziantep’ten 15 gün önce geldiğini ve evden dışarıya çıkmadığını ifade etti.

Bugün sahile "nefes almaya" geldiğini belirten Erdemoğlu, "Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Şu an özgür olduğumu hissediyorum." diye konuştu.