Cumartesi kısıtlaması kalktı! Vatandaşlar sokağa akın etti

Kademeli normalleşme sürecinde alınan cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kararı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte halk cumartesi günü kafe, lokanta ve sahip gibi yerlere akın etti. Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cumartesi kısıtlamasının kalkmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Koca ''Mutlu cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz'' dedi.

Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

İSTANBUL BOĞAZI'NA AKIN ETTİLER, TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde trafik kilitlendi.



İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

ANKARA'DA KISITLAMASIZ İLK HAFTA SONU

Başkentte "kontrollü normalleşme" döneminin ilk hafta sonunda vatandaşlar kafe ve lokantalara gittiği gözlemlendi. ANTALYA'DA SAHİL VE PARKLAR DOLDU! MASKE VE MESAFE UNUTULDU

Koronavirüs risk haritasında ‘yüksek risk’ grubunda turuncu renkte yer alan Antalya'da, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar sahil ve parklara akın etti, maske ve sosyal mesafe ise unutuldu.



Turuncu kategorideki turizm kenti Antalya'da kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü yoğunluk dikkat çekti. Önceki hafta sonlarında yalnızca kısıtlamadan muaf turistlerle dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne bu defa Antalyalılar da geldi. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, hafta sonunu dışarıda geçirmenin keyfini sürdü. Kimi balık tuttu, kimi ise sahil bandında spor ve yürüyüş yaptı. Bazıları ise hafta sonu kahvaltısını sahil kenarında çaylarını yudumlayarak yaptı. Maske ve sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceleri gösterdiği kentte, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.



‘YOĞUNLUK ENDİŞELENDİRDİ’



Sahil kenarında çay içen Reyhan Ateş, "Günlerce dışarı çıkamadık. Eve kapandık, oksijen sıfırdı. O yüzden temiz hava alalım dedik. Hava serin ama iyi geldi. Dışarı çıkar çıkmaz iyi oldu. Yoğunluk beni korkutmuyor, Türkiye olarak önlemlerimizi iyi aldığımızı düşünüyorum" dedi.



Sahil kenarında sabah kahvaltısı yapan resim öğretmeni Pınar Bingül de, "Aslında yoğunluk beni düşündürdü. Ama insanlar artık hava almak istiyor. Bence çok kalabalık olmadan dışarı çıkılabilir. Cumartesi dışarı çıkmayı gerçekten çok özlemişiz. 1 yıldır evdeyiz. Bu sabah çay demleyip direkt dışarı çıktık" diye konuştu.



Deniz Tamer Göksu (10) ise dışarı çıkmayı ve parka gitmeyi çok özlediğini belirtti. Evde olduğu zamanlarda bilgisayar ve televizyonla vakit geçirdiğini belirten Göksu, "Evde de sıkılmadım. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu ve görüntülü görüşmeler yaptık" dedi.



Kentteki birçok park ve mesire alanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesinin keyfini ise en çok parklarda oynayan çocuklar çıkardı. TRAKYA'DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Edirne'de, Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi.

Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, araç megafonlarından vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar, kontrollü normalleşmeyle getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Vatandaşlar, özellikle sahil şeridinde yürüyüş yapma imkanı buldu.

Kentte daha çok sahil kesiminde ve Hükümet Caddesi'nde hareketlilik olurken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. ÇANAKKALE'DE KORDON BOYUNDA YOĞUNLUK

Koronavirüs risk haritasında ‘yüksek risk’ grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyuna akın ederken, maske kuralına uyulduğu, sosyal mesafenin ise unutulduğu görüldü.



Çanakkale’de kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, 3 aydır hafta sonları evde olan vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken, kimi de oltasını alıp, balık tuttu. Bazıları da banklara oturarak, kahvesini içti. Maske kuralına uyulduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uyulmadığı dikkat çekti.