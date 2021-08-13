Cumartesi günü eczaneler açık mı? Cumartesi nöbetçi eczane mi açık olacak?

Eczaneler cumartesi günü açık mı sorusu, rahatsızlıkları dolayısıyla kendilerine ya da yakınlarına ilaç almak zorunda olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mu sorusuna alacakları yanıta göre harekete geçecek olan vatandaşlar, bu konu hakkında net bir bilgi edinmek istiyor. Peki, eczaneler cumartesi günü açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Dolayısıyla pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir durumda olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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