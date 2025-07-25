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‘Cumartesi Annesi’ Galatasaray Meydanı’ndan uğurlandı

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#Cumartesi  Anneleri#Emine Ocak#Galatasaray Meydanı
‘Cumartesi Annesi’ Galatasaray Meydanı’ndan uğurlandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

'Cumartesi  Anneleri’nin sembol isimlerinden olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak için dün İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda tören yapıldı.

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Gözaltındayken 1995’te hayatını kaybeden oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini sormak için her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Emine Ocak için aynı meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene DEM Parti Grup Başkan Vekili Pelvin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Emine Ocak’ın ailesi ve Cumartesi Anneleri katıldı. 

‘ANNE BURADAYIZ’

Törende konuşan Pervin Buldan, “Emine anne sadece Hasan’ın değil Rıdvan’ın annesi, Abdullah’ın annesi, Savaş’ın annesi, bizim çocuklarımızın büyük annesi oldu. Bu adalet, bu hakikat senin kemiklerini asla sızlatmayacak” dedi.

Cumartesi Anneleri adına konuşan anneler ise Emine Ocak’ın yalnızca anne olmadığına, sembol haline geldiğine vurgu yaptı. Tabutuna karanfiller bırakılan Emine Ocak, ‘Anne buradayız’ sloganları ile simgeleştiği meydandan son yolculuğuna uğurlandı.

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#Cumartesi  Anneleri#Emine Ocak#Galatasaray Meydanı

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