‘Cumartesi Annesi’ Galatasaray Meydanı’ndan uğurlandı

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Gözaltındayken 1995’te hayatını kaybeden oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini sormak için her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Emine Ocak için aynı meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene DEM Parti Grup Başkan Vekili Pelvin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Emine Ocak’ın ailesi ve Cumartesi Anneleri katıldı.

‘ANNE BURADAYIZ’

Törende konuşan Pervin Buldan, “Emine anne sadece Hasan’ın değil Rıdvan’ın annesi, Abdullah’ın annesi, Savaş’ın annesi, bizim çocuklarımızın büyük annesi oldu. Bu adalet, bu hakikat senin kemiklerini asla sızlatmayacak” dedi.

Cumartesi Anneleri adına konuşan anneler ise Emine Ocak’ın yalnızca anne olmadığına, sembol haline geldiğine vurgu yaptı. Tabutuna karanfiller bırakılan Emine Ocak, ‘Anne buradayız’ sloganları ile simgeleştiği meydandan son yolculuğuna uğurlandı.