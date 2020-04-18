Cuma trafiği
İstanbul’da birçok kişi, sokağa çıkma kısıtlamasından önce adeta kendini dışarı attı. Alışveriş yapanların yanı sıra parklarda, çimenlerde oturanlar, sadece dükkânlara bakanlar da sokaklardaydı.
Son günlerde neredeyse hiç olmayan İstanbul trafiği de geri geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik durdu.
Zabıta ekipleri semt pazarlarında dolaşarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. (Fotoğraf: Uğur CAN / DHA)
SEMT PAZARLARI YOĞUNDU
İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki semt pazarları da sokağa çıkma yasağı öncesinde oldukça yoğundu. Zabıta ve polis ekipleri pazarlarda denetim yaptı. Vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.
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