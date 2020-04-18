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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cuma trafiği

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Cuma trafiği
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İstanbul’da birçok kişi, sokağa çıkma kısıtlamasından önce adeta kendini dışarı attı. Alışveriş yapanların yanı sıra parklarda, çimenlerde oturanlar, sadece dükkânlara bakanlar da sokaklardaydı.

Son günlerde neredeyse hiç olmayan İstanbul trafiği de geri geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik durdu.

Cuma trafiği
Zabıta ekipleri semt pazarlarında dolaşarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. (Fotoğraf: Uğur CAN / DHA)

SEMT PAZARLARI YOĞUNDU

İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki semt pazarları da sokağa çıkma yasağı öncesinde oldukça yoğundu. Zabıta ve polis ekipleri pazarlarda denetim yaptı. Vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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