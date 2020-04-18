Cuma trafiği

Son günlerde neredeyse hiç olmayan İstanbul trafiği de geri geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik durdu.

Zabıta ekipleri semt pazarlarında dolaşarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. (Fotoğraf: Uğur CAN / DHA)

SEMT PAZARLARI YOĞUNDU

İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki semt pazarları da sokağa çıkma yasağı öncesinde oldukça yoğundu. Zabıta ve polis ekipleri pazarlarda denetim yaptı. Vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.